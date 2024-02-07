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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Импортерам разрешили ввезти в Россию уже 4856,6 т беспошлинной курятины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз одобрил ввоз в Россию 4 856,6 тонны мяса кур в рамках беспошлинной квоты (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС).

Согласно материалам ведомства, на 7 февраля остаток тарифной квоты составил 135 143,4 тонны. Таким образом, к поставке одобрено 4 856,6 тонны (исходя из общего объема квоты на год в 140 тысяч тонн).

В материалах Минсельхоза также сообщается, что уже подано заявок на ввоз еще 44,64 тонны беспошлинной курятины.

Объем беспошлинной квоты на ввоз мяса кур в Россию в 2024 году составляет 140 тысяч тонн. Она нацелена на увеличение предложения этого мяса на рынке и стабилизацию цен на него. Ввозимое мясо предназначается для производства продуктов питания.

Минсельхоз ЕАЭС
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