Объем разрешенного к ввозу в РФ мяса кур по беспошлинной квоте вырос до 4,6 тыс. т

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз одобрил ввоз в РФ 4 тыс. 562,6 тонны мяса кур в рамках беспошлинной квоты (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС), следует из материалов ведомства.

По данным на 30 января, остаток тарифной льготы составил 135 тыс. 437,4 тонны, сообщает министерство. Таким образом, к поставке одобрено 4 тыс. 562,6 тонны. Это на 106 тонн больше, чем было неделей ранее.

Как сообщалось, объем беспошлинной квоты на ввоз мяса кур в РФ в 2024 году составляет 140 тыс. тонн. Она нацелена на увеличение предложения этого мяса на рынке и стабилизации цен на него. Ввозимое мясо предназначается для производства продуктов питания.

В материалах Минсельхоза также сообщается, что к настоящему времени подано заявок на ввоз еще 405 тонн беспошлинной курятины.