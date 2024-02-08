"КАМАЗ" увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ в 2,4 раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2023 год составила 12,7 млрд рублей, сообщила компания. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Выручка автопроизводителя выросла на 33,2%, до 353,7 млрд рублей.

Компания объясняет, что рост выручки был обусловлен динамикой продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, ростом спроса на флагман нового поколения автомобилей К5 - КАМАЗ-54901 - и увеличением объемов продаж пассажирского транспорта (автобусы, электробусы) в рамках реализации дорожного нацпроекта и других федеральных проектов.

"В 2023 году "КАМАЗ" решал две сложные задачи. С одной стороны, необходимо было максимально чётко отладить возросшее производство полноприводных грузовиков, с другой - решать вопросы по наращиванию выпуска грузовиков поколения К5 на новой санкционноустойчивой компонентной базе. В 2024 году мы намерены и дальше идти вперед, реализуя стратегию развития, утвержденную советом директоров и основными акционерами в декабре 2023 года. "КАМАЗ" и дальше будет обеспечивать потребителей качественной продукцией широкого модельного ряда", - сказал через пресс-службу гендиректор группы Сергей Когогин.

Показатель прочих доходов группы за 2023 год сократился с 20,9 млрд рублей до 13,7 млрд рублей. Снизились и прочие расходы - с 36,6 млрд рублей. до 15,3 млрд рублей.

Совокупный долг ПАО "КАМАЗ" за год вырос на 40,9%, до 323,2 млрд рублей. В частности, краткосрочные обязательства компании увеличились со 102,1 млрд рублей до 189,6 млрд рублей, в основном за счет двукратного роста кредиторской задолженности (до 140 млрд рублей) Долгосрочные обязательства "КАМАЗа" подросли со 127,3 млрд рублей до 133,6 млрд рублей.

За 2023 год "КАМАЗ" выпустил около 53 тысяч единиц коммерческой автотехники. В частности, почти 2 тысячи автобусов и электробусов, более 4 тысяч прицепов и полуприцепов, более 41,7 тысячи единиц тяжелой автотехники, в том числе 5 тысяч грузовиков КАМАЗ-54901, 4,85 тысячи единиц средне- и малотоннажных автомобилей Компас (Компас 5, 6, 9, 12).

ПАО "КАМАЗ" в своей годовой отчетности не раскрывает полный список акционеров, однако сообщает, в частности, что основным из них (47,1%) остался "Ростех", а германская Daimler на конец 2023 года сохраняла свои 15% в российской группе. Из ранее опубликованной отчетности " КАМАЗа" следовало, что существенных изменений в его структуре владения в прошлом году не было. Так, к середине года 23,54% по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент его совладельцами были гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%)). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), ещё одна не называвшаяся в отчете камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).