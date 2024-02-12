"КАМАЗ" ждет снижения рынка тяжелых грузовиков в 2024 г. минимум на четверть

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2024 году в ПАО "КАМАЗ" прогнозируют на уровне 100-110 тыс. автомобилей, сообщил журналистам гендиректор группы Сергей Когогин перед итоговой коллегией Минпромторга Татарстана в Казани.

По данным аналитического агентства "Автостат", рынок тяжелых грузовиков в РФ в прошлом году взлетел на 70,8%, до 143,7 тыс. шт.

"Наши маркетологи дают оценку рынка в 2024 году в 100-110 тысяч", - сказал Когогин.

Таким образом, согласно озвученному прогнозу, ожидается снижение рынка на 24-31%.

Глава "КАМАЗа" отметил, что продажи грузовиков находятся под давлением высокой ставки. "90% техники приобретается в лизинг. Ставки выросли - не факт, что тариф на перевозку грузов окажется посильным для бизнеса перевозок и оплаты таких ставок", - сказал он.

На вопрос о том, как идет бизнес собственного камазовского FTL-перевозчика, который создается с прошлого года под брендом NatCar (АО "Национальный перевозчик"), Когогин ответил: "Все идет согласно графику, обороты уже хорошие. По-моему, на сегодня уже более 200 машин работают под флагом NatCar, и еще около 200 будут введены в первом квартале".