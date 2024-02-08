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SoftBank завершила квартал с прибылью впервые более чем за год

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая SoftBank Group завершила третий финансовый квартал с чистой прибылью впервые более чем за год благодаря доходу от инвестиций в техсектор, причем показатель намного превысил ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в квартале, который завершился 31 декабря 2023 года, составила 950 млрд иен ($6,41 млрд) по сравнению с убытком в 783,4 млрд иен за аналогичный период предыдущего года.

Опрошенные Quick аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 247,25 млрд иен.

Инвестиционная прибыль фондов Vision, принадлежащих SoftBank, в октябре-декабре составила 422,7 млрд иен против убытка в 660 млрд иен годом ранее.

Котировки акций SoftBank по итогам торгов в четверг подскочили на 11% благодаря сильному прогнозу производителя микрочипов Arm Holdings.

В октябре-декабре Arm получил чистую прибыль в размере $87 млн, или 8 центов на акцию, по сравнению со $182 млн, или 18 центами на акцию, за тот же период годом ранее. Выручка повысилась на 14%, до $824 млн.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыль компании в размере 25 центов на акцию и выручку в $762,5 млн.

Теперь Arm рассчитывает получить выручку в 2024 финансовом году в размере $3,155-3,205 млрд вместо ожидавшихся ранее $2,960-3,080 млрд. Прогноз для прибыли на акцию повышен до $1,20-1,24 с $1-1,1. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает прибыль на акцию в $1,06 при выручке в $3,015 млрд.

Цена бумаг Arm, IPO которой состоялось в сентябре 2023 года, взлетела на 20% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в среду. SoftBank после размещения сохранила за собой 90% акций Arm.

SoftBank Arm SoftBank Group Vision Япония Великобритания
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