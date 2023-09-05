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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Британский чипмейкер Arm рассчитывает провести IPO на сумму до $4,87 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Британский разработчик процессоров Arm, принадлежащий японской SoftBank Group, планирует предложить свои американские депозитарные акции (ADS) в рамках IPO на бирже Nasdaq по цене $47-51 за штуку, говорится в сообщении Arm на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Таким образом, SoftBank сможет привлечь до $4,87 млрд в результате размещения, а капитализация Arm может составить до $52,33 млрд.

Бумаги будут торговаться под тикером "ARM".

Якорные инвесторы, включая Apple Inc., Nvidia Corp., Intel Corp., TSMC и Google, входящую в Alphabet Inc., заявили о планах купить ADS на сумму до $735 млн, отмечает Arm.

За 12 месяцев по 31 марта Arm получила чистую прибыль в размере $524 млн при выручке в $2,68 млрд. Чистая прибыль снизилась на 5%, выручка - на 1%. Примерно четверть выручки компания получает в Китае.

SoftBank Group купила Arm в 2016 году за $32 млрд. Японская компания объявила о намерении вывести Arm на IPO после провала сделки по покупке британского разработчика чипов американской Nvidia.

Arm
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