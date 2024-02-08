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Одним из условий закрытия сделки "Яндекса" будет отсутствие санкций к покупателям

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Закрытие сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму инвесторов будет зависеть от соблюдения ряда условий, помимо одобрения акционерами самого Yandex N.V.

В частности, как говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров Yandex, соглашение о сделке предусматривает, что ко 2 апреля против самой компании, покупателя (ЗПИФ "Консорциум.Первый") или любого из участников консорциума инвесторов не должны быть введены санкции, препятствующие продаже или исполнению принимаемых на себя обязательств.

Также должно быть получено одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и разрешение президента (оно требуется в связи с тем, что "Яндекс банк", входящий в периметр сделки, включен в утвержденный указом главы государства список кредитных организаций, в которых смена владельцев невозможна без спецразрешения).

Кроме того, потребуется разрешение Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщалось, в консорциум инвесторов, который будет контролировать новую холдинговую структуру российского бизнеса компании – МКАО "Яндекс" – входят ее топ-менеджеры, структуры "ЛУКОЙЛа", экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачавы и гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса. Доли в консорциуме распределены так: 35% у менеджмента, 25% у компании Чачавы, по 15% у структур "ЛУКОЙЛа" и Прасса, 10% – у Рязанова.

Yandex Яндекс
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