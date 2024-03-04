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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Glass Lewis и ISS посоветовали акционерам "Яндекса" поддержать реструктуризацию бизнеса

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Международные независимые консультанты Glass Lewis и ISS рекомендовали акционерам Yandex N.V. проголосовать "за" реструктуризацию бизнеса на внеочередном собрании, говорится в сообщении компании.

Собрание акционеров по этому вопросу состоится 7 марта. Основным вопросом для утверждения будет совершение сделки по реструктуризации компании, которое предполагает закрытие первого этапа сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму инвесторов.

Кроме того, "Яндекс" сообщил о прогрессе в работе над сделкой, включая выполнение условий по внутренней реорганизации, а также получение разрешений регуляторов. О каких разрешениях идет речь, в сообщении не уточняется.

Ранее президент Владимир Путин разрешил смену владения акциями АО "Яндекс Банк".

Yandex Яндекс Владимир Путин ISS Glass Lewis
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