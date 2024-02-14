Путин разрешил смену владения акциями "Яндекс Банка"

Фото: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил смену владения акциями АО "Яндекс Банк". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

АО "Яндекс Банк" входит в перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также с вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение президента на такие операции. Особый режим согласования сделок с банками из перечня действует с октября 2022 года.

В настоящий момент "Яндекс" готовится к реструктуризации: 7 марта акционеры Yandex N.V. (материнский холдинг компании, зарегистрированный в Нидерландах) должны одобрить первый этап сделки по продаже российского "Яндекса" консорциуму инвесторов. В разрез российского бизнеса также войдет и "Яндекс Банк", который компания развивает с 2021 года. Актив был получен в результате покупки банка "Акрополь".

"Это необходимая процедура для реализации объявленной ранее сделки. Как мы писали, сделка требует согласования регулирующих органов", - сообщили "Интерфаксу" в "Яндексе".

Сама компания ранее сообщала, что для совершения сделки потребуются одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, разрешение президента (в отношении "Яндекс Банка") и ФАС.

АО "Яндекс Банк" принадлежит ООО "Яндекс.Маркет Лаб", 99,9% которого, в свою очередь, принадлежит Yandex N.V.