Крупный акционер IRC продал свой пакет в рамках оферты, предложение закрыто

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Принадлежащая Марине Колесниковой компания "МИК Инвест", которая была вторым крупнейшим акционером железорудной компании IRC с долей 16,67%, в рамках оферты продала свой пакет структурам основателя "Геотека" Николая Левицкого.

Как сообщила IRC, в общей сложности структуры Левицкого в ходе оферты собрали 26,15% IRC и закрыли предложение. В результате оферты Левицкий увеличил долю с 30,61% до 56,76%, то есть получил контроль в IRС. Free float сократился с 52,72% до 43,24%. "МИК Инвест" полностью вышел из капитала IRC.

В ноябре доля Левицкого в IRC превысила 30%, и его компания выставила оферту другим акционерам по 0,118 гонконгского доллара за акцию. Цена закрытия торгов бумагами IRC на Гонконгской бирже до объявления о сделке составляла 0,089 гонконгского доллара за акцию, но с тех пор поднялась до цены оферты. Цена оферты представляет оценку всей IRC примерно в 1 млрд гонконгских долларов (около $129 млн по текущему курсу). Пакет Колесниковой стоил 168 млн гонконгских долларов (свыше $21 млн), в общей сложности на покупку предъявленных к выкупу бумаг структуры Левицкого тратят 263 млн гонконгских долларов (почти $34 млн).

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%.