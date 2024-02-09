Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил нисходящий импульс предыдущего дня из-за фиксации прибыли игроками, факторами поддержки выступают улучшение внешней конъюнктуры и сокращение геополитической напряженности после заявлений президента РФ Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Индексы МосБиржи и РТС в первую минуту торгов просели на 0,3-0,6%, в лидерах отката выступают расписки TCS Group в преддверии приостановки торгов этими инструментами с 16 февраля в связи с конвертацией в результате редомициляции.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3232,49 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1118,45 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар стоит 91,03 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-1,8%), акции "НОВАТЭКа" (-1%), "Северстали" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Мечела" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,7% "префы"), ОК "Русал" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,5% "префы").

Сбербанк в январе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% - до 115,1 млрд рублей по сравнению со 110,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации. Рентабельность капитала в январе 2024 года составила 20,7%.

Подорожали акции "Яндекса" (+1,1%), "ММК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

У России нет никаких глобальных территориальных притязаний, и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

На просьбу подтвердить, что у него нет территориальных притязаний на всем континенте, президент РФ заверил: "Это абсолютно исключено. Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу - втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всё человечество. Это очевидно".

Оценки аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, в пятницу коррекция вниз на российском рынке акций может продолжиться. При этом уход индекса МосБиржи ниже 3200 пунктов на данный момент маловероятен. После роста с начала года на 5,6%, небольшой откат выглядит вполне логично и ожидаемо. Возобновления покупок можно ожидать уже в начале следующей недели. Беря во внимание растущие цены на нефть, по-прежнему интересно выглядят бумаги нефтегазовых компаний, считает он.

В конце недели слабо выглядят расписки TCS Group на фоне сообщений о приостановке торгов с 15 февраля для завершения процесса редомициляции. Инвесторы опасаются навеса продавцов после возобновления торгов бумагами уже российской "ТКС Холдинг", полагает Головинов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, утром на рынке акций вероятно продолжение общих распродаж, но в дальнейшем вполне могут начаться покупки, в том числе связанные с закрытием "шортов" перед выходными. Возможно, рынок "вспомнит" про нефть, которая выросла до $81,5 за баррель Brent. Спекулятивно интересно подобрать нефтянку, прежде всего "ЛУКОЙЛ", и прикупить фьючерсы на индексы Мосбиржи и РТС, считает эксперт.

"Пока мы не видим причин для сокращения среднесрочных "лонгов" и ожидаем возобновления попыток роста с целью ухода индекса МосБиржи чуть выше 3300 пунктов. Возможно, наблюдаемая сейчас коррекция лишь придаст силы для этого. Ближайшая поддержка расположена в районе 3200 пунктов, и в пятницу она вполне может быть протестирована", - отметил Антонов.

Что касается снижения TCS Group, то это реакция на грядущую приостановку торгов расписками, но в этом нет ничего удивительного, поэтому их снижение можно рассматривать как техническое. Фундаментально бумага выглядит сильно, и ее стоит подбирать, может быть в ближайшее время, пока она торгуется на технической поддержке, считает эксперт.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,1%, до 4997,91 пункта) немного не дотянул до психологической отметки 5000 пунктов.

Запасы продукции на оптовых складах США выросли в декабре на 0,4% относительно предыдущего месяца, что совпало с консенсус-прогнозом. Повышение было зафиксировано впервые с ноября 2022 года.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу индексы акций также растут, за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

Инвесторы по-прежнему оценивают данные о китайской инфляции, обнародованные накануне: потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,5%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года.

Японский индикатор Nikkei 225 торгуется вблизи максимальных отметок за 34 года на фоне сильных отчетностей японских компаний, ослабления курса иены и "голубиной" риторики Банка Японии.

Биржи Южной Кореи в пятницу закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $81,53 за баррель (-0,1% и +3,1% накануне), мартовская цена WTI - $76,21 за баррель (+0,01% и +3,2% в четверг).

Brent и WTI на этой неделе подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. США и их союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.