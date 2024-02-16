OpenAI представила ИИ-систему создания видео из текста

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский технологический стартап OpenAI представил систему создания видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Sora. Sora может создавать реалистичные видеоролики на основе текстовых запросов, пишет The Wall Street Journal.

OpenAI открывает к ней доступ ограниченному кругу исследователей и ученых, которые будут выявлять варианты злоупотребления системой и предоставят рекомендации о борьбе с ним. Широкой публике программа пока недоступна.

Компания заявила, что знает о возможности генерирования дезинформации и нелицеприятного контента с помощью Sora.

По словам одного из экспертов, на которых ссылается WSJ, из-за подобных программ усложняется ситуация вокруг так называемых дипфейков - сгенерированных с помощью компьютера изображений и видео с якобы настоящими людьми.

Кроме того, OpenAI разрабатывает инструмент для поиска в интернете с использованием принадлежащего Microsoft Corp. поисковика Bing, сообщает ресурс The Information со ссылкой на осведомленный источник.