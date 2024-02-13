Michelin снизил годовую чистую прибыль на 1,3%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, по итогам 2023 года снизила чистую прибыль на 1,3% - до 1,983 млрд евро, сообщается в ее отчетности.

Выручка сократилась на 0,9% и составила 28,343 млрд евро. Продажи шин упали на 4,7%, другой продукции - увеличились на 10%. Без учета изменения курсов обмена валют выручка повысилась на 2%.

Операционная прибыль от основных видов деятельности выросла на 5,2% и достигла рекордных 3,572 млрд евро.

Свободный денежный поток составил в прошлом году 3,01 млрд евро по сравнению с 3,1 млрд евро в 2022 году.

Michelin прогнозирует операционную прибыль в 2024 году выше 3,5 млрд евро, свободный денежный поток - более 1,5 млрд евро.

Как отмечают аналитики Citi, во втором полугодии компания получила операционную прибыль в размере 1,87 млрд евро, что превысило ожидания примерно на 9%.

Michelin объявила программу выкупа своих акций объемом до 1 млрд евро сроком на три года (2024-2026 годы).

Дивиденды компании за 2023 год составят 1,35 евро на акцию, что на 8% выше их размера в 2022 году.

Штат компании на конец 2023 года насчитывал 132,5 тыс. человек.

Котировки акций Michelin подскочили почти на 6% в начале торгов во вторник. Капитализация компании за последние три месяца повысилась на 11% (до 22,1 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,6%.