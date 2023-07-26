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Michelin увеличила выручку на 6% в I полугодии и повысила годовые прогнозы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, увеличила выручку в первом полугодии 2023 года на 6%, чистую прибыль - на 45%, а также улучшила годовой прогноз для операционной прибыли и свободного денежного потока.

Как говорится в пресс-релизе Michelin, ее выручка в январе-июне составила 14,08 млрд евро по сравнению с 13,29 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

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Чистая прибыль повысилась до 1,22 млрд евро с 843 млн евро годом ранее.

Операционная прибыль компании от основных видов деятельности увеличилась в первом полугодии до 1,7 млрд евро с 1,53 млрд евро.

Показатель включает в себя списание в размере 54 млн евро в связи с продажей российского бизнеса.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой Michelin, предусматривал выручку компании на уровне 13,91 млрд евро, чистую прибыль в 1,03 млрд евро и операционную прибыль от основной деятельности в 1,66 млрд.

Компания ожидает, что её операционная прибыль в 2023 году превысит 3,4 млрд евро, свободный денежный поток - 2 млрд евро. Ранее прогнозировалось, что выручка составит свыше 3,2 млрд евро, денежный поток - более 1,6 млрд евро.

Акции Michelin подорожали на 0,8% по итогам торгов в среду. Отчетность была опубликована после закрытия биржи.

Michelin
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