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Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, продала российский бизнес местному дистрибьютору ряда шинных марок - ООО "Пауэр Интернэшнл-шины".

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Как сообщила пресс-служба французской компании, дистрибьютор приобрел активы производственной компании Michelin (ООО "Мишлен", шинный завод в подмосковном Давыдове) и Camso CIS (ООО "Камсо Си-Ай-Эс"), специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", годовой оборот ООО "Мишлен" в 2021 году превышал 39 млрд руб., в 2022 году он упал до 14,5 млрд руб. Выручка ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" по итогам 2022 года превысила 31 млрд руб. (+15%). Владельцем 100% долей дистрибьютора является предприниматель Евгений Дробница.

Сумма сделки не раскрывается. Michelin отмечает, что бОльшая часть расходов в связи с уходом из России была учтена в 2022 году. В I полугодии 2022 года компания списала 202 млн евро в связи с приостановкой локальных операций. Балансовые риски ухода с местного рынка французская компания оценивала в общей сложности в 250 млн евро.

Производство Michelin на заводе в подмосковном Давыдове было остановлено в марте 2022 года после начала военной операции на территории Украины. Завод мощностью 1,5-2 млн шин в год производил в основном шины для легковых автомобилей, большинство из которых поставлялись на местный рынок, меньшая часть - в страны Северной Европы. Штат Michelin в России составлял 1 тысячу человек, в том числе 750 сотрудников завода в Давыдово.

Французская компания в своем сообщении отмечала, что "возобновление производства технически невозможно, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности".

Michelin работала в России с 1997 года. Компания была первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в РФ, которое было открыто в 2004 году.

На Россию приходилось 2% глобальных продаж Michelin и 1% общего объема производства шин для легковых автомобилей.

Michelin Давыдово Пауэр Интернэшнл-шины Франция Camso CIS
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