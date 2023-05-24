Американское шинное СП Michelin и Sumitomo уйдет из розницы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американский дистрибьютор автомобильных шин TBC, совместно управляемый французской Compagnie Generale des Etablissements Michelin и японской Sumitomo, продаст свои розничные активы компании Mavis Tire Express Service.

Продажа сетей NTB и Tire Kingdom позволит TBC сфокусироваться на оптовом, дистрибьюторском и франчайзинговом бизнесе, говорится в сообщении Michelin. В рамках сделки, закрытие которой ожидается в ближайшие недели, Mavis получит 595 розничных точек.

Сумма транзакции не раскрывается.

TBC, второй по размеру игрок на оптовом рынке Северной Америки, также инвестирует в оптимизацию цепочек поставок, цифровые инновации и человеческий капитал и будет развивать новые направления деятельности, включая шинную логистику по модели "цепочка поставок как услуга" (Supply Chain as a Service).

Акции Michelin дешевеют в ходе торгов в среду на 2,9%. За последние три месяца их стоимость сократилась на 8,5%.

Капитализация Sumitomo по итогам торгов в среду уменьшилась на 0,1%, а за последние три месяца увеличилась на 11,6%.