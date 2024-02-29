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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Банк России призвал ограничить деятельность, связанную с оборотом цифровых валют

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, поскольку такие операции сопряжены с риском для благосостояния граждан, а также с вовлечением их в противоправную деятельность. Рекомендации опубликованы на сайте регулятора.

ЦБ рекомендует банкам выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц - дропов. У граждан, которые осуществляют такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы и учитывать полученные сведения при оценке их уровня риска.

Операторам на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) рекомендовано не оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей.

Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством, отмечает регулятор.

ЦБ в 2021 году уже рекомендовал биржам отказывать в допуске к торгам финансовых инструментов, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют, а финансовым посредникам - воздерживаться от предложения таких инструментов своим клиентам - неквалифицированным инвесторам.

Банк России ЦФА ЦБ РФ
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