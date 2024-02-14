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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Набиуллина сообщила, что все больше людей переводят мошенникам взятое в кредит

Набиуллина сообщила, что все больше людей переводят мошенникам взятое в кредит
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты банков стали все больше переводить злоумышленникам заемные средства, борьба с мошенничеством в кредитной сфере - одна из основных задач, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Я считаю, что среди основных задач, наверное, одна из самых главных на этот год, которые мы могли бы совместно решать, - это вопрос кредитного мошенничества", - сказала Набиуллина, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод, где нет системных барьеров (...) Люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, - это заемные средства. У каких-то банков больше, у каких-то меньше. Есть банки, у которых даже половина средств, похищенных мошенниками, - это те средства, которые люди взяли взаймы", - добавила она.

По данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год).

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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