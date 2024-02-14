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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

ЦБ РФ предложил ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России предлагает внедрить период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн рублей, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"По крупным кредитам (ввести период охлаждения - ИФ) с определенной суммы. Мы предлагаем с миллиона рублей начать - сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать - но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Потому что кредит за несколько минут - это здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты", - сказала она на форуме "Кибербезопасность в финансах" в среду в Екатеринбурге.

Набиуллина добавила, что для борьбы с мошенниками банкам при выдаче займов необходимо проводить антифрод-процедуры, а также установить лимиты на внесение наличных через терминалы.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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