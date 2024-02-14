ЦБ обсуждает два возможных варианта страхования ущерба от кибератак

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает два варианта возможного страхования ущерба, возникшего в результате кибератак – для юридических лиц и для физических лиц. Об этом сообщил в ходе выступления на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" 14 февраля замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Андрей Выборнов.

Так, для юридических лиц, по его словам, может оказаться перспективным обсуждение варианта страхования риска, который возникает у финансовой организации в случае, если в результате кибератаки и несанкционированного списания средств с корсчетов этой организации она оказывается в числе нарушителей установленных регулятором обязательных нормативов.

Выборнов отметил, что риски, связанные с несанкционированным списанием средств участников финрынка с корсчетов, реализуются редко, однако ущерб от таких "удачных атак" весьма значителен. При этом он добавил, что таким рискам могут подвергаться как средства на счетах банков, так и средства страховых компаний на счетах их банков, если страховщики не соблюдают надлежащих условий правил информационной безопасности, будучи клиентами банков.

"У страховщиков также могут быть списаны деньги с расчетных счетов банков", - отметил Выборнов. Он добавил, что Банк России анализирует ситуацию с подобными рисками и пытается обеспечить определенную защиту финансовым институтам. В частности, ЦБ анализирует фактическую защищенность, которую обеспечивают финансовые структуры, а также анализируется ситуация, которая позволяет оценить, как быстро компания может отреагировать на событие, если оно все-таки произошло. Проверяется система мониторинга компаний, а также оценивается предельный возможный ущерб, который может возникнуть в результате кибератаки. ЦБ классифицирует участников рынка по различным группам. По мнению Выборнова, "важно, чтобы организации осознавали свои риски и доводили эту информацию до руководства".

"Если суммы похищенных средств со счетов будут значительными, это чревато нарушением установленных ЦБ нормативов ликвидности". Именно этот риск, по словам Выборнова, мог бы приниматься страховщиками.

С точки зрения помощи страховщиков в защите рисков граждан, по мнению Выборнова, перспективной представляется идея защиты физлиц, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, например, из-за кредитного фрода. Выборнов сообщил, что практика Банка России показывает реализовавшиеся случаи мошенничеств, при которых люди оформляли кредиты на большие суммы денег порядка 10 млн рублей. Выборнов обратил внимание, что при наличии страхования такая защита могла бы помочь людям, оказавшимся в столь сложных ситуациях. Он напомнил, что объем кредитного фрода составляет порядка 15 млрд рублей, по оценке Банка России.