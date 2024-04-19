Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Платформа Robinhood была недоступной после атаки Израиля

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Трейдинговая платформа американской Robinhood Markets была недоступна в ночь на пятницу после удара Израиля по Ирану, пишет MarketWatch со ссылкой на ее пользователей.

После новостей об атаке ряд пользователей платформы опубликовал в социальной сети X скриншоты, свидетельствующие о приостановке круглосуточной торговли на платформе.

Платформа Robinhood позволяет инвесторам торговать не только вне графика регулярных сессий американских бирж, но даже вне графика предварительных и дополнительных торгов.

Ночные сделки проходят через альтернативную трейдинговую систему BOATS компании Blue Ocean, которая работает и с другими брокерами. BOATS обеспечивает доступ к торгуемым в США акциям с 20:00 по 4:00 по североамериканскому восточному времени (3:00-11:00 по Москве) - в часы самой активной торговли в Азии.

По условиям использования платформы Robinhood, компания может приостановить ночную торговлю в любой момент.

Robinhood Иран США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ереван и Баку договорились о демаркации госграницы у четырех сел на северо-востоке Армении

Ереван и Баку договорились о демаркации госграницы у четырех сел на северо-востоке Армении

В Париже задержан мужчина, угрожавший взорвать консульство Ирана

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

В Киргизии заблокировали TikTok

В Киргизии заблокировали TikTok

Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

Иран и Израиль пока не будут наносить новые удары друг по другу

Иранские военные заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Швейцария предоставит Украине 5 млрд франков в течение 12 лет

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram

В Иране сообщили об израильских ударах по юго-западу Сирии и Ираку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });