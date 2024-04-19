Платформа Robinhood была недоступной после атаки Израиля

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Трейдинговая платформа американской Robinhood Markets была недоступна в ночь на пятницу после удара Израиля по Ирану, пишет MarketWatch со ссылкой на ее пользователей.

После новостей об атаке ряд пользователей платформы опубликовал в социальной сети X скриншоты, свидетельствующие о приостановке круглосуточной торговли на платформе.

Платформа Robinhood позволяет инвесторам торговать не только вне графика регулярных сессий американских бирж, но даже вне графика предварительных и дополнительных торгов.

Ночные сделки проходят через альтернативную трейдинговую систему BOATS компании Blue Ocean, которая работает и с другими брокерами. BOATS обеспечивает доступ к торгуемым в США акциям с 20:00 по 4:00 по североамериканскому восточному времени (3:00-11:00 по Москве) - в часы самой активной торговли в Азии.

По условиям использования платформы Robinhood, компания может приостановить ночную торговлю в любой момент.