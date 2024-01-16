Barrick в 2023 году снизил выпуск золота на 2% до 4,05 млн унций
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Barrick Gold в 2023 году, по предварительным данным, произвел 4,054 млн унций золота, сообщила компания.
Это на 2% меньше уровня 2022 года.
Продажи сократились на 3% до 4,024 млн унций.
Выпуск и продажи меди снизились на 5% и 8%, до 420 млн фунтов и 408 млн фунтов соответственно.
Для сравнения, прогноз производства Barrick на год составлял 4,2-4,6 млн унций золота и 420-470 млн фунтов меди.
Основные производственные показатели Barrick:
|Показатель
|IV кв. 2023
|IV кв. 2022
|Динамика
|2023
|2022
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|1,054
|1,120
|-6 %
|4,054
|4,141
|-2 %
|Продажи золота, млн унций
|1,042
|1,111
|-6 %
|4,024
|4,141
|-3 %
|Производство меди, млн фунтов
|113
|96
|18 %
|420
|440
|-5 %
|Продажи меди, млн фунтов
|117
|99
|18 %
|408
|445
|-8 %
Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа-Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные – в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.