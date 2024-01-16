Barrick в 2023 году снизил выпуск золота на 2% до 4,05 млн унций

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Barrick Gold в 2023 году, по предварительным данным, произвел 4,054 млн унций золота, сообщила компания.

Это на 2% меньше уровня 2022 года.

Продажи сократились на 3% до 4,024 млн унций.

Выпуск и продажи меди снизились на 5% и 8%, до 420 млн фунтов и 408 млн фунтов соответственно.

Для сравнения, прогноз производства Barrick на год составлял 4,2-4,6 млн унций золота и 420-470 млн фунтов меди.

Основные производственные показатели Barrick:

Показатель IV кв. 2023 IV кв. 2022 Динамика 2023 2022 Динамика Производство золота, млн унций 1,054 1,120 -6 % 4,054 4,141 -2 % Продажи золота, млн унций 1,042 1,111 -6 % 4,024 4,141 -3 % Производство меди, млн фунтов 113 96 18 % 420 440 -5 % Продажи меди, млн фунтов 117 99 18 % 408 445 -8 %

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа-Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные – в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.