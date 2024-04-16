Barrick Gold в I квартале незначительно снизил выпуск и продажи золота
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года Barrick Gold, по предварительным данным, произвел 940 тыс. унций золота, сообщила компания. Это незначительно, на 1%, меньше, чем годом ранее.
Продажи сократились на 5%, до 910 тысяч унций.
Выпуск меди остался примерно на уровне прошлого года, 40 тысяч тонн, продажи сократились на 3%, до 39 тысяч тонн.
Средние цены на золото в I квартале составили $2070 за унцию, меди - $3,83 за фунт, сообщает Barrick.
Основные производственные показатели Barrick:
|Показатель
|I кв. 2024
|I кв. 2023
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|940
|952
|-1%
|Продажи золота, млн унций
|910
|954
|-5%
|Производство меди, тыс. т
|40
|40
|0%
|Продажи меди, тыс. т
|39
|40
|-3%
* расчет ИФ
Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.