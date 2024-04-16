Barrick Gold в I квартале незначительно снизил выпуск и продажи золота

Продажи сократились на 5%, до 910 тысяч унций.

Выпуск меди остался примерно на уровне прошлого года, 40 тысяч тонн, продажи сократились на 3%, до 39 тысяч тонн.

Средние цены на золото в I квартале составили $2070 за унцию, меди - $3,83 за фунт, сообщает Barrick.

Основные производственные показатели Barrick:

Показатель I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика Производство золота, млн унций 940 952 -1% Продажи золота, млн унций 910 954 -5% Производство меди, тыс. т 40 40 0% Продажи меди, тыс. т 39 40 -3%

* расчет ИФ

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.