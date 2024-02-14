Росстат отметил, что снижение цен на яйца и сахар в РФ остановилось и наметился рост

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Снижение цен на яйца и сахар, наблюдавшиеся в РФ в последние недели, остановилось.

Как сообщил Росстат в среду, за неделю с 6 по 12 февраля цены на яйца приподнялись на 0,05%, на сахар – на 0,01%.

С начала года сохраняется отрицательная динамика: цены на яйца снизились на 2,3%, на сахар – на 0,6%.

Росстат также сообщил, что цены на гречку за неделю опустились на 0,7%, курятину – на 0,5%, маргарин – на 0,3%, вермишель – на 0,2%, мороженую рыбу, сухие молочные смеси для детского питания и пшено – на 0,1%.

В то же время цены на сливочное масло, ржаной хлеб, рис выросли на 0,3%, свинину, баранину, сыры, овощные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, макаронные изделия – на 0,2%. Говядина, вареные колбасы, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, творог, черный чай, соль, пшеничная мука стали дороже на 0,1%.