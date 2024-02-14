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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Совладелец проекта Montagne d'Or будет ликвидирован из-за санкций против Nordgold

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Компания Orea Mining (бывшая Columbus Gold), совладелец проекта Montagne d'Or во Французской Гвиане, будет ликвидирована, ее топ-менеджеры, включая CEO, CFO и корпоративного секретаря, а также совет директоров подали в отставку.

https://www.interfax.ru/world/929628

Как сообщает Orea, она исчерпала варианты дальнейшего развития проекта.

Контролирующим акционером Montagne d'Or с долей 55,01% является золотодобытчик Nordgold, он же, по условиям совместного предприятия, должен финансировать проект. С тех пор, как Nordgold попал под международные санкции, средства не поступают, и Orea также запрещено напрямую инвестировать в Montagne d'Or. Предложение Orea о выкупе доли Nordgold в проекте так и не получило одобрения властей Канады, где Orea зарегистрирована.

Orea имеет листинг на бирже Торонто, но торги ее акциями приостановлены.

Nordgold начал инвестировать в Montagne d'Or в 2013 году. Когда вложения достигли $30 млн и подготовка ТЭО подошла к концу, компания исполнила опцион и получила 55,01% проекта, остальные 44,99% остались у Columbus Gold.

Запасы Montagne d'Or оцениваются в 2,75 млн унций золота, ресурсы - в 4,81 млн унций. ТЭО 2017 года предполагало производство по 237 тысяч унций золота в год в первые 10 лет эксплуатации.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков России. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.

Nordgold Торонто Orea Mining Columbus Gold Montagne d'Or Французская Гвиана Марина Мордашова
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