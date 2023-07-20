Orea и Nordgold подписали новое соглашение о сделке с проектом Montagne d'Or в Гвиане

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Компания Orea Mining (бывшая Columbus Gold) и золотодобытчик Nordgold подписали новую версию соглашения о купле-продаже контроля в совместном предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане, сообщила Orea.

По новым условиям сделки, Nordgold получит причитающиеся ей за актив 100 млн канадских долларов (около $75 млн) только тогда и если с золотодобытчика и его акционеров будут сняты все санкции в соответствующих юрисдикциях, то есть в Канаде, США, Франции, Великобритании и ЕС. Более того, если санкции не будут сняты в течение семи лет с момента закрытия сделки или трех лет - с момента получения Orea разрешений на эксплуатацию рудника Montagne d'Or, сумма оплате не подлежит вообще.

Санкционные ведомства заинтересованных юрисдикций сообщили, что рассматривают новую версию соглашения.

В прошлой редакции соглашение между Orea и Nordgold отклонили власти Канады, где Orea зарегистрирована, поскольку, по их мнению, нет гарантий, что средства от продажи пойдут на замороженный счет, а не попадут тем или иным образом к находящимся под канадскими санкциями бенефициарам Nordgold.

Nordgold начал инвестировать в Montagne d'Or в 2013 году. Когда вложения достигли $30 млн и подготовка ТЭО подошла к концу, компания исполнила опцион и получила 55,01% проекта, остальные 44,99% остались у Columbus Gold.

Запасы Montagne d'Or оцениваются в 2,75 млн унций золота, ресурсы 4,81 млн унций. ТЭО 2017 года предполагало производство по 237 тыс. унций золота в год в первые 10 лет эксплуатации.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков России. У группы есть активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.

Служба финансово-экономической информации

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