Сделка по выходу Nordgold из проекта Montagne d'Or в Гвиане расторгнута

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Компания Orea Mining (бывшая Columbus Gold) расторгла соглашение с Nordgold о выкупе контроля в совместном предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане.

Как отмечает Orea в своем сообщении, в ее понимании, власти Канады, где компания зарегистрирована, ни при каких условиях не одобрят сделку с Nordgold. В пятницу Orea поясняла в пресс-релизе, что канадские власти отклонили сделку, потому что, по их мнению, Orea не может гарантировать, что средства от продажи пойдут на замороженный счет.

Бенефициары Nordgold находятся под канадскими санкциями.

Orea остается владельцем 44,99% Montagne d'Or и сейчас оценивает варианты дальнейших действий, отмечает компания.

Orea и Nordgold заключили юридически обязывающее соглашение о купле-продаже 55,01% доли в Montagne d'Or в прошлом августе. Orea должна была по нему выплатить Nordgold 100 млн канадских долларов ($75 млн по текущему курсу).

Nordgold начал инвестировать в Montagne d'Or в 2013 году. Когда вложения достигли $30 млн и подготовка ТЭО подошла к концу, компания исполнила опцион и получила 55,01% проекта, остальное осталось у Columbus Gold.

Запасы Montagne d'Or оцениваются в 2,75 млн унций золота, ресурсы 4,81 млн унций. ТЭО 2017 года предполагало производство по 237 тыс. унций золота в год в первые 10 лет эксплуатации.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков РФ. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.