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Акционеры Nordgold требуют компенсацию в $4,6 млрд за проект в Гвиане

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Структуры семьи Алексея Мордашова - акционеры золотодобытчика Nordgold - в рамках арбитражного процесса потребовали от французских властей $4,6 млрд компенсации за проект Montagne d'Or во Французской Гвиане, сообщают зарубежные СМИ.

Nordgold принадлежит 55,01% Montagne d'Or, еще 44,99% - у компании Orea Mining (бывшая Columbus Gold). Российская компания начала инвестировать в проект в 2013 году, а в 2014 году получила контрольный пакет. Уже несколько лет проект не может получить все необходимые разрешения для начала добычи. СП также судится с французскими властями за продление концессионного соглашения по Montagne d'Or.

Orea заявила, что в курсе сообщений СМИ, но не получала никаких уведомлений от Nordgold об иске на $4,6 млрд. В Nordgold и "Севергрупп" Мордашова от комментариев отказались.

Запасы Montagne d'Or оцениваются в 2,75 млн унций золота, ресурсы - в 4,81 млн унций. Банковское ТЭО 2017 года предполагало производство по 237 тыс. унций золота в год в первые 10 лет эксплуатации.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Мордашова.

Nordgold Алексей Мордашов Франция Montagne d'Or Французская Гвиана

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