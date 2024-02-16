Совкомбанк получил 95 млрд рублей годовой чистой прибыли по МСФО

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в 2023 году составила 95 млрд рублей, сообщил телеграм-канал банка и назвал показатель рекордным.

Регулярная чистая прибыль составила 62 млрд рублей, нерегулярная чистая прибыль - 33 млрд рублей.

Консолидированная финансовая отчетность Совкомбанка по МСФО за 2023 год будет опубликована 15 марта.

Менеджмент Совкомбанка предложит совету директоров банка рекомендовать к выплате дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2023 год.

Дивиденды составят 1,1 рубля на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере 5 млрд рублей, которые уже были выплачены в четвертом квартале 2023 года. Ожидается, что годовое собрание состоится в июне.