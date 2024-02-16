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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Совкомбанк прогнозирует чистую прибыль в 2024 году на уровне 2023 года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк прогнозирует чистую прибыль в 2024 году на уровне 2023 года, когда она составила 95 млрд рублей, заявил первый зампред банка Сергей Хотимский.

"Мы полагаем, что общий результат будет примерно на уровне 2023 года. Что будет означать более низкую рентабельность с точки зрения возврата на капитал, но, тем не менее, будет соответствовать нашим каким-то предыдущим прогнозам", - сказал Хотимский.

"2024 год не будет самым простым для розничного бизнеса. И при том, что корпоративный бизнес очень быстро набирает, в этом смысле мы считаем, что нам удастся в корпоративном бизнесе поставить рекордную прибыль", - добавил он.

Консолидированная финансовая отчетность Совкомбанка по МСФО за 2023 год будет опубликована 15 марта.

Сергей Хотимский Совкомбанк
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