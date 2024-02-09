Топ-менеджмент и сооснователи "ИКС Холдинга" получат контроль в нем

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "ИКС Холдинг" проведет реструктуризацию, в результате которой управляющие партнеры и сооснователи группы получат контроль над ней.

Решение о выборе дальнейшей модели управления и развития "ИКС Холдинга" принято семьей его основателя Антона Черепенникова, скончавшегося в июле 2023 года, и командой управляющих партнеров.

"В соответствии с этим решением холдинг начал процесс корпоративной реструктуризации, по итогам которого контроль над группой перейдет к команде управляющих партнеров и сооснователей компаний, входящих в группу "ИКС Холдинг". Продолжение дела Антона - сохранение и развитие "ИКС Холдинга" - общая цель", - говорится в сообщении холдинга.

В нем отмечается, что ключевая задача команды – реализация долгосрочной стратегии группы, развитие инженерных компаний, "формирующих новый технологический облик нашей страны".

Подробнее о дальнейших шагах и соответствующих организационных изменениях компания обещает сообщить в ближайшее время, одновременно с подведением итогов прошедшего года.

"ИКС Холдинг" объединяет группы компаний Yadro, "Цитадель", "Гарда", "Криптонит", а также компанию по созданию низкоорбитальный спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием "Бюро 1440". Компании "ИКС Холдинга" создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и др.

Доверительным управляющим "ИКС Холдинга" после смерти основателя стал Алексей Шелобков, который являлся партнером Черепенникова по компаниям группы "ИКС Холдинг" с 2019 года. Шелобков, в частности, возглавляет производителя ИТ-оборудования Yadro.