Татарстанский "Ремдизель" организовал выпуск двигателей для "КАМАЗа"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - АО "Ремдизель" (Набережные Челны) организовало серийное производство двигателей для грузовиков "КАМАЗ", сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

"В декабре 2023 года компания ("Ремдизель" - ИФ) отгрузила в интересах "КАМАЗа" первую партию двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в объеме более 180 штук. В планах компании на этот год выпустить более 1 тыс. ДВС, а с 2025 года выйти на ежегодный объем 1,6 тыс. единиц", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечает ФРП, ранее "Ремдизель" проводил только капитальный ремонт двигателей внутреннего сгорания для грузового транспорта. Предприятие приступило к серийному выпуску двигателей после модернизации и приобретения нового современного оборудования. Инвестиции в модернизацию составили 300 млн рублей, из них 235 млн рублей предоставил ФРП по программе "Комплектующие изделия".

Мощность восьмицилиндровых двухрядных двигателей, которые выпускает для "КАМАЗа" "Ремдизель", может достигать 260 л.с., они оборудованы турбонаддувом и топливной аппаратурой от Ярославского завода дизельной аппаратуры и Алтайского завода прецизионных изделий. Уровень локализации двигателей составляет 100%.

"Ремдизель" основан в 1978 году "КАМАЗом" как завод по ремонту дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Предприятие осуществляет ремонт всего модельного ряда автомобилей и специальной техники "КАМАЗа", говорится на его сайте. Текущая структура собственников "Ремдизеля" не раскрывается.