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Ликвидировано юрлицо петербургского сборочного предприятия Scania и Man

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидировано юрлицо петербургского предприятия, выпускавшего грузовики европейских марок Scania и Man, - ООО "Трак Продакшн Рус".

По информации в ЕГРЮЛ, компания, которая была зарегистрирована в начале 2016 года, прекратила деятельность 1 апреля.

Совладельцами ООО "Трак Продакшн Рус" на паритетной основе были "дочки" Man (ООО "Ман Трак энд бас Продакшн Рус") и Scania (ООО "Скания-Питер"), входящие в группу Traton - грузовое подразделение германского концерна Volkswagen. Как сообщалось, сами Scania и Man после начала военной операции на территории Украины и введения санкций против России передали свои основные российские активы местным инвесторам.

Мощность петербургского завода "Трак Продакшн Рус" составляла 7,5 тысячи грузовиков Scania и 6 тысяч Man в год. Однако последние докризисные годы предприятие ежегодно выпускало менее тысячи машин.

Scania Man Трак Продакшн Рус Украина Петербург
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