Активы Scania в РФ будут проданы в 2022 году, Man и Porsche – в течение года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сделки продажи российских активов производителей грузовиков Scania и Man (входят в группу Traton), а также автопроизводителя Porsche планируется завершить в течение 12 месяцев, следует из отчетности их головной компании - германского автоконцерна Volkswagen.

VW сообщает, что группа Traton заключила соглашение о продаже 100% долей "дочки" концерна Man - ООО "Ман Трак энд Бас Рус" - локальному дилеру ООО "Ман Трак Челны". Сделку планируется закрыть в текущем году, уточняет VW.

Продажа активов российского подразделения Scania (ООО "Скания-Русь"), по планам концерна, будет оформлена в течение ближайших 12 месяцев. Группа Traton подписала декларацию о намерениях продать 100% его долей.

Сама группа Traton в середине сентября сообщала, что Man и Scania продадут дилерские бизнесы в РФ местным партнерам. В пресс-релизе говорилось, что Scania также избавится от российского финансового подразделения (ООО "Скания Лизинг"). Traton отмечал, что в результате сделок рассчитывает зафиксировать убыток в размере до 550 млн евро.

Scania и Man – заметные игроки на рынке грузовой автотехники в РФ. По данным портала "Автостат инфо", за 2021 г. в РФ было реализовано в общей сложности чуть более 100 тыс. средне- и крупнотоннажных грузовиков. На Scania и Man совокупно приходилось более 12% рынка.

Согласно отчетности VW, возможности дальнейшего присутствия на российском рынке в III квартале оценивал и подконтрольный группе производитель люксовых автомобилей Porsche AG. В частности, компания изучает вариант продажи трех своих российских "дочек" независимому стороннему инвестору. "С этой целью были активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями. Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих 12 месяцев", - отмечает VW.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", германская Porsche Automobil Holding SE является головной компанией для трёх российских "дочек": местного подразделения бренда (ООО "Порше Руссланд"), а также его лизинговой "дочки" (ООО Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд") и московского автосалона Porsche на Ленинградском шоссе (ООО "Порше Центр Москва").

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Porsche в РФ в 2021 г. выросли на 9,6%, до 6,262 тыс. автомобилей. Доля рынка была на уровне 0,4%. За 9 месяцев 2022 г. продажи рухнули в 3,6 раза, до 1,286 тыс. шт. Доля марки на упавшем рынке сократилась до 0,3%.

Как следует из данных "СПАРК-Интерфакс", глава российского представительства Porsche Томас Штэрцель, который возглавлял "дочку" с 2009 г., покинул должность с середины сентября, уступив ее российскому топ-менеджеру Дмитрию Курдюкову, долгие годы возглавлявшему в компании подразделение по правовому обеспечению и внешним связям. С начала текущего года Штэрцель также перестал быть главой комитета автопроизводителей АЕБ. На этой должности его сменил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

VW в своей отчетности отмечает, что в связи с планами по анонсированным сделкам дочерних компаний активы на 543 млн евро и обязательства на 206 млн евро были переведены в раздел предназначенных для продажи.