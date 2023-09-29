Правительство утвердило правила продажи невостребованной доли Exxon в "Сахалине-1"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ 28 сентября утвердило правила проведения оценки и продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалин-1". Текст соответствующего постановления есть в распоряжении "Интерфакса".

Согласно документу, оценку доли по заказу Минэнерго РФ проводит ООО "Б1 - Консалт". По итогам процедуры независимый оценщик готовит отчет и получает заключение саморегулируемой организации оценщиков о подтверждении результатов оценки. Оплата услуг оценщика будет возложена на покупателя доли ООО "Сахалин-1".

Минэнерго обязано направить отчет и заключение в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в пятидневный срок со дня получения. Росимущество, в свою очередь, имеет 20 дней на проверку поступивших документов на соответствие стандартам оценки и должно направить в Минэнерго соответствующее заключение. После этого у министерства есть три дня на подготовку и отправление в правительство РФ проекта решения об утверждении оценки доли в уставном капитале общества.

После вступления в силу решения правительства РФ об утверждении оценки доли в уставном капитале общества Росимущество обеспечивает продажу доли. С этой целью проводится отбор российских юридических лиц, соответствующих критериям, утверждаемым правительством РФ.

Начальной ценой доли в уставном капитале ООО "Сахалин-1" послужит сумма, приведенная оценщиком.

В случае если на день, предшествующий дню проведения отбора, подана (или допущена к торгам) лишь одна заявка на участие, отбор не проводится. Единственный участник признается победителем по начальной стоимости доли в УК. Росимущество обязано в трёхдневный срок со дня определения победителя предоставить проект акта правительства РФ об утверждении цены продажи доли в уставном капитале ООО "Сахалин-1", об определении лица, которому эта доля будет продана, и о заключении договора купли-продажи.

После вступления в силу этого акта правительства и оплаты победителем процедуры услуг независимого оценщика заключается договор купли-продажи.

Как сообщалось, в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере...", предполагающий замену оператора проекта с Exxon Neftegas Ltd. на российское ООО "Сахалин-1", а также передачу российскому юрлицу всех предусмотренных СРП прав и обязанностей консорциума инвесторов.

"Сахалинморнефтегаз-Шельфу" в новом ООО полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (SPB: XOM) (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном уходе из России, ее невостребованная доля подлежит оценке и последующей продаже российскому юридическому лицу.