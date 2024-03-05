Путин допустил увеличение экспорта зерна в новом сельхозгоду до 65 млн тонн

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из России в 2023/2024 сельхозгоду (июль-июнь) может составить до 65 млн тонн, заявил на встрече с аграриями президент Владимир Путин, отметив, что "объем большой и логистика имеет чрезвычайно важное значение".

В предыдущем сельхозгоду Россия экспортировала 60 млн тонн зерна.

Комментируя выступление председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, который заявил о логистических трудностях на железной дороге, в частности об увеличении срока оборачиваемости вагонов, Путин сказал, что нужно разобраться с этим вопросом. "Я еще раз обращу внимание правительства на этот вопрос и, конечно, нужно разобраться с подвижным составом. Поговорю с соответствующими ведомствами. Хорошо, что обратили на это внимание", - сказал он.

При этом глава государства отметил, что 85% грузопотока в России идет по железной дороге. В этих условиях важно продолжить развивать железнодорожную сеть. "Планы есть", - заверил он.

"Просим дать поручения ведомствам разобраться с железнодорожными перевозками, потому что это является ключевой проблемой на сегодняшний день", - заявил ранее на этой встрече Зернин.

По его словам, ключевым фактором успеха экспортных операций является своевременное накопление товарных партий в портах. "Для того, чтобы мы функционировали ритмично и могли ритмично отгружать судовые партии, нам требуется их оперативный подвоз в порты. На сегодняшний день сложилась достаточно серьезная проблема - увеличился средний срок оборачиваемости вагонов с 20 до 26 дней в направлении порта Новороссийск", - сказал он.

В таких условиях, объяснил он, создается искусственный дефицит вагонов, ажиотажный спрос. "В результате цена производителей на вагоны-хопперы увеличилась с января 2022 года по ноябрь 2023 года, по нашим оценкам, на 67%. Процесс повышения цен идет и сейчас, - заявил он. - Следом за ростом цен растут и ставки аренды". В настоящее время, тариф на перевозку зерна из центра России в южные черноморские порты составляет 4 тысячи рублей за тонну, а из Сибири в порты Балтики - 6 тысяч рублей без НДС. Получается, что почти половина цены зерна, которую экспортер готов платить аграрию, уходит на транспортные расходы, посетовал он.

"Мы считаем, что это серьезно снижает нашу конкурентоспособность и самое главное - выбивает мотивацию аграриев увеличивать объемы производства, а объемы экспорта напрямую зависят от объемов производства", - подчеркнул Зернин. При этом он напомнил, что в настоящее время доля России на мировом рынке зерна приближается к 25%.

Говоря о трудностях, с которыми экспортеры сталкиваются на внешних рынках, глава союза отметил "ожесточенную конкурентную борьбу", в ходе которой приходится "иметь дело с очень изощренными попытками противодействия". "Одной из главных проблем текущего сезона является агрессивная игра на понижение на биржах. Биржевые спекулянты - это не зерновые трейдеры, это финансовые институты, хедж-фонды, которые агрессивно распродают биржевые фьючерсы. В результате биржевая цена летит вниз, а за ней - и цена реальных поставок. Этих спекулянтов не интересует реальная себестоимость производства зерна, которая растет во всем мире", - отметил он, добавив, что весь рынок ориентируется на цены, которые устанавливаются на биржах в Чикаго и Париже. "Мы считаем это в корне неправильным, потому что не заинтересованы в том, чтобы была зависимость от третьих стран", - подчеркнул он.

В связи с этим он напомнил о предложении союза создать зерновую биржу БРИКС.

Путин поддержал эту идею, назвав ее "очень хорошей" и пообещал обязательно проработать ее с партнерами. Он также пообещал дать ведомствам поручения, направленные на решение проблем с транспортировкой зерна.