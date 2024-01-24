РФ в 2023 году на треть увеличила экспорт растительного масла

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году экспортировала свыше 6,5 млн тонн растительного масла, что на треть больше, чем в 2022 году, сообщается в совместном мониторинге информационно-аналитического агентства OleoScope и Масложирового союза.

"Текущий результат является самым высоким для страны, он был достигнут за счет рекордных урожаев масличных культур в 2022 и 2023 годах, сохранения пошлин на экспорт масличных и растущего спроса на отечественную готовую продукцию за рубежом", - заявил "Интерфаксу" аналитик OleoScope Кирилл Лозовой.

Так, объемы вывоза подсолнечного масла увеличились на 31%, до 4,29 млн тонн. Его доля в структуре экспорта всех видов масел из РФ составила более 65%. Ключевыми покупателями стали Китай и Индия, куда было направлено 897 тыс. тонн (254 тыс. тонн в 2022 году) и 885 тыс. тонн (433 тыс. тонн) соответственно.

"Примечательно, что рост поставок подсолнечного масла из РФ был также связан с его конкурентоспособной стоимостью: за год экспортные цены "просели" примерно на 30%, хотя, начиная с июня, фиксировалось постепенное укрепление котировок", - сказал Лозовой.

Экспорт соевого масла вырос на 8%, до 668 тыс. тонн. Лидерами по закупкам стали Индия и Алжир - 208 тыс. тонн (66 тыс. тонн) и 180 тыс. тонн (191 тыс. тонн) соответственно.

"Здесь прослеживается ротация лидеров. Индия, которая не входила в тройку крупнейших импортеров еще в 2022 году, смогла занять лидирующую позицию уже по итогам 2023 года. Кроме того, на 69% выросли поставки в Китай, до 144 тыс. тонн", - отметил аналитик.

Вывоз рапсового масла прибавил больше всего - сразу 58%. По итогам минувшего года его было отгружено порядка 1,55 млн тонн, причем свыше 1,4 млн тонн направлено в КНР.

"Российский рынок рапсового масла - достаточно классический пример экспортоориентированного блока АПК. Серьезных изменений во внутреннем потреблении продукта нет. В последние годы показатель находится на уровне 40 тыс. тонн и предпосылок к существенному росту пока не фиксируется", - пояснил Лозовой.

В категории шротов также отмечается увеличение продаж: в 2023 году общий объем поставок всех его видов оценивается в 3,88 млн тонн, что на 28% больше, чем за 2022 год. Так, вывоз подсолнечного шрота составил 2,34 млн тонн (на 12% больше, чем в 2022 году). Основными покупателями были Турция и Белоруссия - 683 тыс. тонн (399 тыс. тонн) и 621 тыс. тонн (436 тыс. тонн) соответственно.

Объемы соевого шрота, направленные на внешние рынки, достигли 782 тыс. тонн (на 34% больше). Лидерами по закупкам стали Белоруссия (198 тыс. тонн против 7 тыс. тонн в 2022 году) и Турция (193 тыс. тонн против 106 тыс. тонн).

Кроме того, было вывезено 738 тыс. тонн рапсового шрота. Наиболее активный спрос фиксировался от стран Евросоюза. Так, в Литву отгружено 134 тыс. тонн (110 тыс. тонн), во Францию - 113 тыс. тонн (39 тыс. тонн).