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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Узбекистан готов вложить в модернизацию газопроводов $470 млн ради газа из России

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - АО "Узтрансгаз" проведет модернизацию магистральных газопроводов для увеличения импорта газа из России с привлечением инвестиций до $470 млн, следует из принятой правительством Узбекистана инвестиционной программы.

В адресный список инвестпроектов в текущем году вошел следующий документ: "АО "Узтрансгаз". Программа модернизации магистральной газопроводной системы для увеличения объемов импорта природного газа в северном направлении (предварительный проект)".

Стоимость модернизации оценивается в $470 млн, срок реализации - 2024-2030 годы. Финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения средств зарубежных банков.

Зимой Узбекистан из-за экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 млн кубометров в сутки. Президент страны Шавкат Мирзиеев подверг критике чиновников за халатность в подготовке к осенне-зимнему периоду.

В это связи было принято решение активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута. С 7 октября 2023 года Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита энергоресурсов. Контракт на закупку газа заключен на два года, объем составит 9 млн кубометров в сутки - около 2,8 млрд кубометров в год.

АО "Узтрансгаз" является оператором газотранспортной системы страны и обеспечивает транспортировку природного газа на внутренний рынок, а также экспорт и транзит газа из Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев Узбекистан Казахстан Узтрансгаз
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