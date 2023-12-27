"Газпром" по просьбе Ташкента удвоил поставки в Узбекистан

Поставляется технически возможный максимум

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" на фоне сильных холодов в Центральной Азии по просьбе узбекской стороны увеличил поставки российского газа в Узбекистан, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Миллер отметил, что в настоящее время объем поставок в два раза превышает предусмотренный контрактом объем и соответствует предельной пропускной способности ГТС "САЦ" в этом направлении.

"В период ОЗП мы очень конструктивно, по-соседски работаем с нашими партнерами. В Узбекистан в декабре пришли морозы и наши узбекские друзья, коллеги попросили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. И в настоящее время, в декабре мы поставляем в Узбекистан вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия - Центр", - заявил он.

Как сообщалось, в октябре начались поставки российского газа в Узбекистан по переведенной в реверсный режим газотранспортной системе "Средняя Азия - Центр". Двухлетний договор АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" предполагает объём экспорта в 9 млн кубометров в сутки или почти 2,8 млрд кубометров в год.

Миллер напомнил, что газопровод был введен по поручению президентов трех стран - России, Казахстана и Узбекистана. "Вы открыли этот газопровод 7 октября и, конечно же, для Узбекистана возможность поставок газа по газопроводу "Средняя Азия - Центр" в реверсном режиме - это очень важный фактор прохождения ОЗП", - добавил он.

Глава "Газпрома" также отметил, что 23 декабря был установлен новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В 2023 году поставки газа в Китай должны вырасти в полтора раза по отношению к уровню 2022 года, а в 2025 году - выйти на максимальный контрактный уровень 38 млрд куб. м.