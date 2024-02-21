HSBC перестал классифицировать "дочку" в РФ как актив для продажи

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Британский HSBC перестал классифицировать в отчетности российский бизнес как актив, предназначенный для продажи, из-за неопределенности в реализации сделки, говорится в отчетности HSBC.

Операции группы HSBC в России в основном связаны с корпоративными банковскими услугами, включая кредитование и инвестиционно-банковскую деятельность.

"Хотя мы по-прежнему привержены продаже нашего бизнеса в России, вероятность продажи стала менее определенной. В результате бизнес больше не классифицируется как предназначенный для продажи, ранее признанный убыток ($0,2 млрд - ИФ) был восстановлен", - говорится в отчетности.

Одновременно из-за ограничений, влияющих на возможность возвращения активов в России, группа отразила расходы в размере $0,2 млрд.

В июле 2022 года HSBC сообщил, что подписал соглашение о продаже 100% "дочки" Экспобанку, однако сделка до сих пор не получила одобрения регулирующих органов РФ.

Как говорится в отчетности HSBC, санкции США против покупателя (Экспобанк в декабре 2023 года попал в санкционный список Минфина США - ИФ) создают неопределенность в вопросе закрытия сделки. Кроме того, она по-прежнему требует одобрения регулирующих органов.

"На сроки нашего запланированного выхода из бизнеса в России повлияла зависимость от процесса одобрения регулирующими органами и правительством, который не входит в компетенцию HSBC", - говорится в отчетности.

За два дня до публикации годовой отчетности HSBC сделка получила одобрение президента РФ. Соответствующим распоряжением Владимир Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC. Стороны не комментировали дальнейшие перспективы закрытия сделки.

Экспобанк принадлежит российскому предпринимателю Игорю Киму. Банк специализируется на кредитовании среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. В декабре прошлого года Минфин США ввел санкции в отношении банка. По итогам 2023 года Экспобанк занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".