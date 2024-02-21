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Банк HSBC увеличил годовую чистую прибыль слабее прогноза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc увеличил выручку в 2023 году на 30%, но его чистая и доналоговая прибыль оказалась хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль банка в 2023 году составила $22,43 млрд по сравнению с $14,35 млрд годом ранее.

Доналоговая прибыль HSBC увеличилась до $30,35 млрд с $17,01 млрд годом ранее, выручка - до $66,01 млрд с $50,62 млрд.

Чистый процентный доход банка вырос до $35,8 млрд c $30,38 млрд, чистая процентная маржа - до 1,66% с 1,42% годом ранее.

Согласно консенсус-прогнозу, представленному самим банком, аналитики в среднем ожидали чистую прибыль на уровне $25,52 млрд, доналоговую прибыль - $34,12 млрд, чистый процентный доход - $36,62 млрд.

В 2024 году банк ожидает чистый процентный доход от банковской деятельности на уровне не менее $41 млрд.

Совет директоров HSBC также одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,31 на акцию. Таким образом, его годовые дивиденды достигли максимальных с 2008 года $0,61 на акцию.

Кроме того, кредитная организация намерена до объявления результатов за первый квартал выкупить собственные акции на сумму до $2 млрд. В прошлом году объем buyback составил $7 млрд.

HSBC Великобритания
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