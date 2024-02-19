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Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распоряжением разрешил российскому АО "Экспобанк" приобрести российскую "дочку" банка HSBC. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Документ разрешает Экспобанку приобрести 100% российского "Эйч-эс-би-си банка", принадлежащего HSBC Europe B.V.

Британская группа HSBC в июле 2022 года подписала соглашение о продаже 100% российского "Эйч-эс-би-си банка" Экспобанку. "После стратегической оценки HSBC подписал соглашение о продаже 100% долей "Эйч-эс-би-си банка" Экспобанку. Завершение данной сделки подлежит одобрению различными регулирующими органами в России. В результате продажи этого актива группа HSBC прекратит свою деятельность в России", - говорил тогда "Интерфаксу" представитель HSBC, в Экспобанке ситуацию не комментировали.

В британской группе HSBC в сентябре 2023 года заявляли, что рассчитывают завершить продажу своего российского бизнеса Экспобанку до конца года и продолжали ждать разрешения от регуляторов. Операции группы в России в основном связаны с корпоративными банковскими услугами, включая кредитование и инвестиционно-банковскую деятельность.

HSBC Владимир Путин Экспобанк Великобритания
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