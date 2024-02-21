Бизнес группы Qiwi, не связанный с Киви банком, работает в обычном режиме

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бизнес группы Qiwi, не связанный с деятельностью Киви банка, работает в обычном режиме, говорится сообщении группы.

Ранее в среду ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Деятельность Киви банка, как отмечает регулятор, характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

"Мы получили информацию от Банка России, что лицензия Киви банка отозвана. В банке сейчас работает временная администрация. Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам", - сообщила группа в своем телеграм-канале.

Киви банк является является участником системы страхования вкладов. Выплаты возмещений Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет не позднее 6 марта 2024 года. По данным отчетности банка, на 1 января 2024 года страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в размере 4,6 млрд руб., говорится в сообщении агентства.

ЦБ напомнил, что средства на электронных кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов. "Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка. Для более детальной информации необходимо обратиться в АСВ или во временную администрацию банка", - сообщил регулятор в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы клиентов Киви банка.

ЦБ также уточнил, что платежная система Contact не будет работать из-за отзыва лицензии Киви банка, который был оператором этой системы.

"Таксиагрегатор", ранее также входивший в группу Qiwi, приостановил выплаты через Киви банк (в связи с отзывом лицензии) и начал их перевод в банк "Точка". "Мы уже начали процесс интеграции с банком "Точка", который известен своей надежностью и безопасностью. Все выплаты партнеров в кратчайшие сроки будут переведены в банк "Точка", который работает на собственной банковской лицензии", - говорится в сообщении платформы в ее телеграм-канале.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc. Реструктуризация бизнеса, как ожидалось, позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и на МосБирже.

Ранее сообщалось, что денежные средства, полученные от сделки, группа направит на развитие международного бизнеса и buyback акций. Внеочередное собрание акционеров Qiwi по обратному выкупу пройдет 11 марта 2024 года, реестр для участия в нем закрылся 19 января.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".