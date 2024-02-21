Компания "Абрау-Дюрсо" запустила производство виноградной водки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, продолжает расширять портфель крепких напитков Abrau Spirits.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на принадлежащей ей винодельческой площадке "Шеки Шараб" (Азербайджан) запущено производство виноградной водки. Общий тираж выпуска - 100 тыс. бутылок объемом 0,5 и 0,7 литра. Новинка под брендом "7 лоз" уже представлена в фирменных бутиках "Ателье вина" в Москве. Вскоре она появится в ведущих федеральных торговых сетях.

Как уточняется в пресс-релизе, первой в коллекции в линейке крепких напитков "7" была представлена горькая настойка, затем классический джин и водка особая.

"Как эксперты в области виноделия, мы стремимся к всестороннему осмыслению свойств винограда и на его основе разрабатываем продукты в различных категориях - от безалкогольных до крепких напитков. На рынке представлены винонады, виноградная вода и коньяки от "Абрау-Дюрсо". Виноградная водка - закономерное продолжение нашей "виноградной истории", - заявил президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, процитированный в пресс-релизе.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки и других напитков. В 2022 году компания реализовала более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в 2021 году.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова.