"Абрау-Дюрсо" увеличила выручку за год по МСФО на 6%, до рекордных 12,5 млрд руб.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, по МСФО в 2023 году составила рекордные 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей), сообщает компания.

При этом EBITDA снизилась на 19% и составила 2,857 млрд рублей (3,546 млрд рублей в 2022 году), чистая прибыль сократилась на 28%, до 1,281 млрд рублей (1,772 млрд рублей годом ранее).

"Динамика значений EBITDA и чистой прибыли связана с общеэкономическими факторами, которые обусловили рост себестоимости производимой продукции, что повлияло на финансовые показатели, - это увеличение цен на комплектующие и импортное оборудование, зависящих от курсовой разницы, рост затрат на логистические расходы, увеличение фонда оплаты труда и другие параметры", - говорится в пресс-релизе.

В 2023 году компания реализовала 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (на 6% больше), сообщается в пресс-релизе.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ и расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков.

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.