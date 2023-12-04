Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

"Абрау-Дюрсо" инвестирует около $4 млн в производство напитков в Индии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, инвестирует около $4 млн в производство слабоалкогольных напитков в Индии. Для этого группа недавно создала совместное предприятие, сообщил "Интерфаксу" президент ГК Павел Титов.

"Мы планируем активную работу на быстрорастущем рынке Индии. С местными партнерами будем совершенствовать уже существующее производство рядом с Нью-Дели. В созданном совместном предприятии 51% акций принадлежит "Абрау-Дюрсо", инвестиции составят около $4 млн", - сказал он.

По словам Титова, основным продуктом будущего производства станут слабоалкогольные газированные напитки в формате ready-to-drink как в банках, так и в бутылках. "Основная цель на первую фазу проекта - выйти на 6 млн литров в год уже к 2026 году", - сообщил он.

"Абрау-Дюрсо" расширяет портфель за счет тихих вин, водки и других напитков. В 2022 году компания реализовала более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в 2021 году.

Абрау-Дюрсо Павел Титов Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин и ЦБ продолжают настаивать на максимальном раскрытии информации эмитентами

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

ВТБ ждет роста выдач ипотеки по итогам 2023 года до рекордных 7,6 трлн рублей

Индекс МосБиржи в падении протестировал уровень 3100 пунктов

Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре впервые за полгода снизились на 11,9% м/м

Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре впервые за полгода снизились на 11,9% м/м

Курс биткойна поднялся выше $41 тыс. впервые с мая 2022 года

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2100 за унцию

Эксперты ждут роста дефицита кадров в России до 2-4 млн человек к 2030 году

Нефть Brent подешевела до $78,26 за баррель

Нефть Brent подешевела до $78,26 за баррель

Хуснуллин не исключил увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке

Хуснуллин не исключил увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });