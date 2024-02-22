Российские "дочки" RBI заплатили windfall tax в размере 47 млн евро

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские "дочки" австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) заплатили налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 47 млн евро (по текущему курсу ЦБ РФ - около 4,7 млрд рублей), следует из годового отчета группы.

"В России сокращение прибыли привело к снижению налоговых расходов, что было частично компенсировано введением нового налога на сверхдоходы (47 млн евро)", - говорится в отчете.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

Ранее сообщалось, что российские "дочки" RBI в IV квартале 2023 года получили 317 млн евро чистой прибыли, что на 6,4% меньше показателя за III квартал 2023 года (339 млн евро) и вдвое меньше результата за IV квартал 2022 года (637 млн евро). В 2023 году прибыль российских подразделений сократилась на 34,8% - до 1,341 млрд евро с 2,058 млрд евро в 2022 году.

RBI ранее оценивала выплаты по windfall tax в России в 50 млн евро в случае применения 5%-ной ставки и в 100 млн евро при ставке в 10%.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, был введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляла 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог надо было уплатить до 28 января 2024 года (его сумма исчислялась налогоплательщиками самостоятельно). При этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Общие поступления налога на сверхприбыль составили 318,8 млрд рублей, из них всего 3,3 млрд рублей было зачислено в 2024 году (то есть по ставке 10%), сообщил в конце января Минфин.