Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Британия ввела санкции против Зюзина и топ-менеджеров "АЛРОСА" и "НОВАТЭКа"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против нескольких десятков юридических и физических лиц из России.

Новые ограничения затронули представителей горно-металлургической отрасли, в частности, совладельцев "Мечела", ОМК и УГМК, сообщил британский МИД. Блокирующие санкции с 22 февраля распространяются на Игоря Зюзина, Анатолия Седых, а также на Эдуарда Чухлебова, Игоря Кудряшкина и Александра Бунина.

Под санкциями теперь находится и возглавивший "АЛРОСА" в прошлом году Игорь Маринычев (уже включенный в аналогичные списки США и ЕС) и еще ряд топ-менеджеров компании - Евгений Агуреев, Сергей Барсуков, Алексей Филипповский, Игорь Соболев, сказано в сообщении.

Блокирующие санкции также введены против Льва Феодосьева (являлся первым зампредом правления "НОВАТЭКа", сейчас информация о менеджменте компании не раскрывается) и членов совета директоров компании Валерия Крюкова, Виктора Нестеренко, Ирины Гайды, Алексея Орла.

АЛРОСА НОВАТЭК УГМК Мечел Великобритания Игорь Зюзин Игорь Маринычев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания ввела санкции против судовладельцев из Турции, ОАЭ и Швейцарии

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Boeing сменит руководителя программы самолетов серии 737

Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сбоями в работе приложения и онлайн-банка

Российские рыбаки в 2025 году могут остаться без квот на мойву, путассу и морского окуня. Обзор

Российские рыбаки в 2025 году могут остаться без квот на мойву, путассу и морского окуня. Обзор

Суд приостановил проведение выработок на двух шахтах "Распадской"

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });