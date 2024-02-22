Британия ввела санкции против Зюзина и топ-менеджеров "АЛРОСА" и "НОВАТЭКа"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против нескольких десятков юридических и физических лиц из России.

Новые ограничения затронули представителей горно-металлургической отрасли, в частности, совладельцев "Мечела", ОМК и УГМК, сообщил британский МИД. Блокирующие санкции с 22 февраля распространяются на Игоря Зюзина, Анатолия Седых, а также на Эдуарда Чухлебова, Игоря Кудряшкина и Александра Бунина.

Под санкциями теперь находится и возглавивший "АЛРОСА" в прошлом году Игорь Маринычев (уже включенный в аналогичные списки США и ЕС) и еще ряд топ-менеджеров компании - Евгений Агуреев, Сергей Барсуков, Алексей Филипповский, Игорь Соболев, сказано в сообщении.

Блокирующие санкции также введены против Льва Феодосьева (являлся первым зампредом правления "НОВАТЭКа", сейчас информация о менеджменте компании не раскрывается) и членов совета директоров компании Валерия Крюкова, Виктора Нестеренко, Ирины Гайды, Алексея Орла.