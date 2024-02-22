КУМЗ и бывшая "дочка" Arconic СМЗ попали в санкционный список Великобритании

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционный список крупных российских производителей алюминиевой продукции - "Самарский металлургический завод" (СМЗ, бывшее АО "Арконик СМЗ") и "Каменск-Уральский металлургический завод" (КУМЗ, Свердловская область), говорится в сообщении Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.

СМЗ с 2005 года входил в состав Arconic (ранее - Alcoa до ее разделения в 2016 году). С 2020 года на активы были наложены ограничения в ходе судебного разбирательства, инициированного Федеральной антимонопольной службой РФ. В ноябре 2022 года Arconic продал свой российский бизнес ООО "Промышленные инвестиции" за $230 млн. Свои потери от сделки компания оценивала в сумму до $500 млн. Завод выпускает широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции из всех видов алюминиевых сплавов.

ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"- производитель алюминиевой продукции высокого передела, выпускает продукцию для аэрокосмического, нефтегазового, строительного комплексов, автомобильной промышленности.