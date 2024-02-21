Падение цены расписок Qiwi достигало 50%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Падение цены американских депозитарных расписок Qiwi в ходе торгов на "Московской бирже" достигло 37,4% (до 300,5 рубля за штуку), а вскоре и 50% (до 240,5 рубля за штуку) после очередного расширения биржей ценового диапазона колебаний для данных ценных бумаг. Только после этого на рынке появился осторожный спрос и по данным на 12:17 стоимость расписок отскочила до 268 рублей за штуку (-44,2% к закрытию вторника).

В начале торгов снижение составляло 24,9% - до 360,5 рубля за штуку (на этом уровне торги проходили в течение почти 2 часов при огромном объеме предложения и низком спросе).

Резкое снижение стоимости расписок компании спровоцировано новостями об отзыве лицензии у Киви банка.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у банка.

Регулятор заявил, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ. По этой причине регулятор в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности и продолжил проведение высокорисковых операций.

Также банк был уличен в систематическом нарушении требований законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - отмечает ЦБ.

Кроме того, банк без ведома физлиц открывал Qiwi-кошельки с использованием их персональных данных и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан.

В Киви банк назначена временная администрация, ее функции возложены на АСВ.

Киви банк является является участником системы страхования вкладов.

Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".